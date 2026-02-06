Skip to content
Region auswählen:
/ ©Günther Mallweger
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Stiftskirche Viktring. Der Himmel ist grau. Die Umgebung trist. Ein Teil der Kirche spiegelt sich in einem Gewässer, dass direkt davor rinnt.
In Kärnten zeigt sich das Wetter am Samstag überwiegend grau und unbeständig.
Kärnten
06/02/2026
Wetterausblick

Samstag bringt viele Wolken und vereinzelt Regen

Der Samstag verläuft in weiten Teilen Kärntens stark bewölkt. Am Nachmittag ziehen entlang der südlichen Landesgrenze zudem einzelne Regenschauer durch. In höheren Lagen gehen diese in Schneeschauer über.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Besonders entlang der südlichen Landesgrenze sollten sich die Kärntner am Samstag auf einzelne Regenschauer einstellen. Oberhalb von 1.200 Metern Seehöhe könnten diese auch in Form von Schneeflocken vom Himmel fallen. Die Temperaturen sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen aber wieder etwas milder. „Die Höchstwerte erreichen 3 bis 7 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: