Samstag bringt viele Wolken und vereinzelt Regen

Der Samstag verläuft in weiten Teilen Kärntens stark bewölkt. Am Nachmittag ziehen entlang der südlichen Landesgrenze zudem einzelne Regenschauer durch. In höheren Lagen gehen diese in Schneeschauer über.

Besonders entlang der südlichen Landesgrenze sollten sich die Kärntner am Samstag auf einzelne Regenschauer einstellen. Oberhalb von 1.200 Metern Seehöhe könnten diese auch in Form von Schneeflocken vom Himmel fallen. Die Temperaturen sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen aber wieder etwas milder. „Die Höchstwerte erreichen 3 bis 7 Grad“, erklären die Meteorologen der Geosphere Austria abschließend.