Kein Geld trotz Arbeit: Diese Fälle erschüttern die Arbeiterkammer

Wenn es zu Konflikten im Job kommt, ist die Arbeiterkammer da. Wir haben mit der stellvertretenden Direktorin der Kärntner AK über besonders erschütternde Fälle gesprochen und darüber, wann und wo die AK unterstützt.

Monatelang arbeiten und dafür kein Geld bekommen. Was eigentlich unvorstellbar klingt, ist für manche Menschen in Kärnten traurige Realität, wie Irene Hochstetter-Lackner, stellvertretende Direktorin der Arbeiterkammer Kärnten (AK), im 5-Minuten-Interview erzählt. Doch nicht nur in solchen Extremfällen hilft die AK weiter. Wir haben nachgefragt, wann man sich an die AK wenden sollte und wobei sie dir hilft.

Arbeiterkammer hilft bei Unsicherheit

Die Arbeiterkammer versteht sich als Ansprechpartner für die Kärntner Arbeitnehmer und hilft dabei, Unsicherheiten abzuklären „Grundsätzlich soll man spätestens zu uns kommen, wenn man ein Unsicherheitsgefühl hat“, erklärt Hochstetter-Lackner im Gespräch mit 5 Minuten. Die Zweifel der Arbeitnehmer beziehen sich dabei auf verschiedenste Bereiche. „Habe ich jetzt alle Überstunden gekriegt? Wie war denn es eigentlich, bin ich richtig eingestuft? Was sind all meine Rahmenbedingungen?“, schildert Hochstetter-Lackner typische Fragen und ergänzt: „Dann sind wir da.“

Hilfe im ganzen Land: „Da stehen Schicksale dahinter“

Die Mitarbeiter der AK unterstützen jedoch auch, wenn es vor Gericht gehen sollte: „Wir begleiten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da auch in der Umsetzung ihrer Rechte“, betont Hochstetter-Lackner. Und zwar nicht nur am Hauptstandort Klagenfurt, sondern auch in den Bezirken: „Das ist für uns etwas enorm Wichtiges, dass wir wirklich von Wolfsberg über Völkermarkt, Feldkirchen, Spittaler Raum bis nach Hermagor hinauf die Zentralräume gut abdecken können“, so die stellvertretende Direktorin. Diese Nähe zu den Menschen liegt ihr besonders am Herzen, denn: „Da stehen Schicksale dahinter, da sind Geschichten dahinter, da sind Erlebnisse dahinter, die natürlich Menschen prägen und die mehr bedürfen als einer rechtlichen Beratung.“

Besonders erschütternd: Kein Geld trotz Arbeit, sexuelle Belästigung

Besonders erschütternd sind für die stellvertretende AK-Direktorin jene Fälle, in denen Menschen über Monate keinen Lohn bekommen, obwohl sie täglich zur Arbeit gehen. Dahinter steckt laut der Expertin wohl oft eine „extreme Loyalität zum Arbeitgeber“. Hochstetter-Lackner betont: „Es tut dann einfach weh, weil da vieles verloren geht – und das müsste nicht sein, weil wir sind da. Wir helfen, wir unterstützen, wir beraten, wir machen und wir tun und wir gehen den Weg gemeinsam.“ Doch auch Fälle von sexueller Belästigung treffen die AK-Expertin sehr – vor allem, wenn junge Menschen betroffen sind, die gerade erst ins Arbeitsleben eingestiegen sind, wie zum Beispiel Lehrlinge. „Das ist was, das geht mir auch als Frau als Mutter einfach sehr sehr nah“, erklärt sie.

Warum Wolfsberg heraussticht

In der Rechtsschutzbilanz der AK Kärnten für 2025, die am 5. Feber 2026 im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt wurde, fällt ein Bezirk besonders auf, nämlich Wolfsberg. Hier wurden im Vorjahr 465 Fälle von der Arbeiterkammer bearbeitet und rund 4,3 Millionen Euro wurden für Arbeitnehmer erwirkt. Wir haben nachgefragt, warum das Lavanttal so ein Ausreißer ist. Hochstetter-Lackner erklärt: „Wir haben im Bezirk Wolfsberg eine Insolvenz gehabt, die sehr groß war – die Firma Hermes.“ Von der Firmenpleite waren rund 188 Dienstnehmer betroffen, die Passiva wurden vom AKV Europa mit rund 40 Millionen beziffert. „Das schlägt sich dann natürlich in einem nicht ganz so großen Bezirk sofort auf die Zahlen nieder“, führt die Expertin aus und stellt klar, dass die AK auch in diesem Fall rasch reagiert: „Das war ein Betrieb, wo unser Insolvenzfonds sofort gezogen und geholfen hat.“