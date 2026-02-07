Viele Kärntner wollen Medizin studieren – doch die Realität ist hart

Dieses Wochenende rauchen an der Uni Klagenfurt viele Köpfe: Rund 300 junge Menschen üben hier für den medAT. Der Vorbereitungskurs soll ihre Chancen erhöhen, einen der heiß umkämpften Medizinstudienplätze zu ergattern.

Der Hörsaal war voll: Rund 300 junge Menschen haben sich dieses Wochenende an der Universität Klagenfurt auf den MedAT vorbereitet – die Aufnahmeprüfung für das Medizinstudium. Der kostenlose Vorbereitungskurs des Landes Kärnten ist jedes Jahr gefragt, heuer war der Andrang besonders groß, wie aus einer Presseaussendung des Landes hervorgeht.

Testsimulation im März geplant

Organisiert wird der Kurs seit 2013 über die MED-Servicestelle des Kärntner Gesundheitsfonds. Das Ziel ist, die Chancen für Kärntnerinnen und Kärntner zu erhöhen, einen der begehrten Medizinstudienplätze zu ergattern. Unterstützt werden sie dabei von professionellen Coaches der Lernplattform medBuddy. Zusätzlich ist am 7. März noch eine realitätsnahe Testsimulation geplant – samt Vernetzungstreffen und Informationsveranstaltung.

Harte Realität: Nicht einmal 2.000 Studienplätze für rund 15.000 Bewerber

Doch so groß die Motivation ist, so hart ist die Realität: Jährlich treten österreichweit rund 15.000 Bewerberinnen und Bewerber zum MedAT an, regulär gibt es aber nicht einmal 2.000 Studienplätze. Ab dem Studienjahr 2026/27 sollen es zwar 50 mehr werden – angesichts des Bedarfs ist das für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Darum fordert Kärntens Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ): „Auch der enorme Andrang bei unserem Vorbereitungskurs zeigt, dass wir in Österreich zu wenig Medizinerinnen und Mediziner ausbilden. Angesichts des steigenden Bedarfs im öffentlichen Gesundheitswesen müssen wir hier unbedingt nachschärfen.“

©Büro Beate Prettner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner betont, dass in Österreich zu wenig Ärzte ausgebildet werden.

Vier gewidmete Studienplätze für Kärntner

Eine kleine Hilfe für Kärntner Studienwerber sind die vier gewidmeten Studienplätze, die das Land über eine Sonderquote vergibt. Wer sich dafür anmeldet – Frist ist der 1. April 2026 – kann auch dann Medizin studieren, wenn der MedAT knapp nicht geschafft wird. Dabei ist jedoch zu beachten: Wer einen gewidmeten Studienplatz bekommt, muss sich nach dem Studium dazu verpflichten, in Kärnten zu arbeiten. Dafür gibt es monatlich 1.000 Euro Unterstützung, eine klinische Ausbildung ohne Wartezeiten und eine „Fixanstellung im öffentlichen Interesse“, wie Prettner erklärt.