Nachbarin löscht Brand, rettet 79-Jährige – und wird verletzt

Im Mölltal kam es heute Vormittag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Zwei Nachbarn konnten den Brand löschen und die 79-jährige Hausbewohnerin retten, doch eine der Helferinnen wurde dabei selbst verletzt.

Am 7. Feber heulten im Mölltal die Sirenen: Wie die Polizei informiert, brach gegen 9 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Stall ein Brand aus. Eine Küchenmaschine begann plötzlich zu brennen, die Ursache dafür ist derzeit noch unbekannt. Klar ist jedoch, dass ein im Vorraum montierter Rauchmelder Alarm schlug. Diesen hörte eine 38-jährige Nachbarin, die gerade vor ihrem Haus war. Sie reagierte sofort und eilte zu dem Haus, um Schlimmeres zu verhindern.

Nachbarn löschten den Brand und retteten 79-Jährige

Beherzt schritten sie und ein weiterer Nachbar zur Tat und sie schafften es tatsächlich, den Brand zu löschen und eine 79-jährige Hausbewohnerin aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Dabei kam die Helferin jedoch zu Schaden: Sowohl die 79-Jährige als auch die 38-Jährige wurden verletzt und ins Krankenhaus Lienz gebracht. „Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Stall mit 20 Personen“, so die Polizei abschließend.