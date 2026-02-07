Skip to content
Bei der Donau Chemie im Bezirk St. Veit brannte es in der Nacht auf Samstag.
St. Veit an der Glan
07/02/2026
Donau Chemie

Sieben Feuerwehren bei Brand in Kärntner Firmenhalle im Einsatz

Im Bezirk St. Veit kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Brand in einer Firmenhalle. Sieben Feuerwehren rückten mit 106 Mann aus, um die Flammen zu bekämpfen.

von Gerrit Tscheru
In der Nacht auf den 7. Feber loderten in Brückl im Bezirk St. Veit die Flammen: Wie die Polizei informiert, brach dort gegen 2.20 Uhr in einer Firmenhalle ein Brand aus. Nach Auskunft der Feuerwehr Eberstein brach im Turbinenhaus der Firma Donau Chemie ein Brand aus. Bei dem Feuer wurde eine Schaltanlage zerstört und das Gebäude schwer beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Insgesamt rückten nach Angaben der Polizei sieben freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 106 Kräften aus, die den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen konnten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. „Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Brandverhütungsstelle Kärnten geführt“, so die Polizei abschließend..

