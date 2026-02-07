Sieben Feuerwehren bei Brand in Kärntner Firmenhalle im Einsatz

In der Nacht auf den 7. Feber loderten in Brückl im Bezirk St. Veit die Flammen: Wie die Polizei informiert, brach dort gegen 2.20 Uhr in einer Firmenhalle ein Brand aus. Nach Auskunft der Feuerwehr Eberstein brach im Turbinenhaus der Firma Donau Chemie ein Brand aus. Bei dem Feuer wurde eine Schaltanlage zerstört und das Gebäude schwer beschädigt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Insgesamt rückten nach Angaben der Polizei sieben freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 106 Kräften aus, die den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen konnten. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. „Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt in Zusammenarbeit mit der Brandverhütungsstelle Kärnten geführt“, so die Polizei abschließend..