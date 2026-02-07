„Hot Love“ und Co.: Oldies-Sendung auf Radio Uno

Zum Auftakt der Oldies-Sendung am 7. Feber ab 14 Uhr spielt Radio Uno „Hot Love“ aus dem Jahr 1971 von T.Rex – eine Band, die Anfang der 1970er Jahre mehrfach mit Nummer-eins-Hits in den internationalen Charts vertreten war. Der Leadsänger der Glamrock-Gruppe war Marc Bolan, geboren am 30. September 1947 als Mark Feld in London. Er war nicht nur der Sänger, sondern auch Gitarrist und Komponist der Band. Insgesamt verkaufte Marc Bolan mit T.Rex rund 40 Millionen Tonträger, wodurch die Band zu den erfolgreichsten Acts der 1970er Jahre zählt. Am 16. September 1977 kam Marc Bolan, kurz vor seinem 30. Geburtstag bei einem Autounfall ums Leben; das Fahrzeug wurde von seiner Freundin Gloria Jones gesteuert.