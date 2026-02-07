Elektrischer Defekt: Ursache des Brandes einer Halle in Brückl bestätigt

Nach einem Brand in Brückl ist die Ursache geklärt: Ein elektrischer Defekt in der 20-kV-Schaltanlage führte zur schweren Beschädigung einer Firmenhalle, wie die LPD Kärnten berichtet.

Die Brandursache in Brückl wurde ermittelt: Ein elektrischer Defekt in der internen 20-kV-Schaltanlage löste das Feuer aus.

Wie bereits berichtet, kam es am 7. Februar 2026 gegen 2:20 Uhr in einer Firmenhalle in der Gemeinde Brückl, Bezirk St. Veit an der Glan, zu einem Brand. Dabei wurde eine 20-kV-Schaltanlage zerstört und das Gebäude erlitt schwere Schäden. Durch das schnelle Eingreifen der alarmierten sieben freiwilligen Feuerwehren mit insgesamt 106 Einsatzkräften konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich vollständig gelöscht werden. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Ursache steht fest

Die Brandursachenermittlung des Landeskriminalamts Kärnten, in Zusammenarbeit mit der Brandverhütungsstelle Kärnten, ergab als Ursache einen elektrischen Defekt in der ortsfesten internen Erdzuleitung der Schaltanlage zum Turbinenhaus.