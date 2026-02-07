Erhängt zur Abschreckung? Krähe in Kärnten sorgt für Rätselraten

In Unterkärnten hängt derzeit eine Krähe – doch handelt es sich um ein echtes Tier oder nur eine Attrappe? Auch die Polizei wurde informiert.

Erhängt und zur Schau gestellt? So soll es aktuell einer Krähe in Unterkärnten ergehen. „Das Tier hängt unmittelbar neben der Straße, ich bin sicherlich nicht die Erste die das gesehen hat“, meldete eine Person am Samstag der 5 Minuten-Redaktion.

Was steckt dahinter?

Der häufigste Grund für das Aufhängen toter Krähen ist die sogenannte Vergrämung. Dabei soll das tote Tier andere Krähen oder Vögel abschrecken, denn diese gelten als besonders intelligent und meiden Orte, an denen sie tote Artgenossen wahrnehmen. Diese Methode wurde vor allem früher in der Landwirtschaft eingesetzt, um Schäden an Feldern, Saatgut oder Futter zu verhindern. Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Praxis heute selten angewendet wird. In der Vergangenheit gab es, wie bei einem ähnlichen Fall in Deutschland, Meldungen von Tierschutzorganisationen.

Praxis ist heute eher selten

Der Vorfall wurde bei der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet, das bestätigte die besagte Dienststelle gegenüber 5 Minuten. Doch ist die Sache überhaupt legal? Die Polizei spricht von einer Grauzone. Das genaue Ausmaß stehe noch nicht fest, der Fall soll laut der Polizei jedoch an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet werden, um rechtlich abgeklärt zu werden. Mittlerweile kommen zudem häufig Attrappen zum Einsatz, die beim ersten Hinblick für einen Schock sorgen können. Echtwirkende Exemplare gibt es bereits ab zehn Euro zu kaufen.

Ist der Vogel überhaupt echt?

Bezirksjägermeister Franz Koschuttnigg vom Jagdbezirk Völkermarkt wurde von 5 Minuten zum Thema befragt. Er erklärte: „Früher war das Aufhängen toter Krähen üblich. Heute verwendet man eher Imitate.“ Ob es sich in diesem Fall um einen echten Vogel oder um eine Attrappe handelt, ist derzeit nicht geklärt. „So macht man es heute in der Regel nicht mehr“, setzte er fort – vor allem im Hinblick auf mögliche Konsequenzen.

