Fahrverbote: 36 Straßen und Wege werden in St. Veit neu beschildert

Ab Montag müssen sich LKW- und Fahrzeugfahrer in St. Veit auf umfangreiche Fahrverbote einstellen. Grund sind Tauwetter-bedingte Straßenschäden und neue Verkehrsbeschilderungen.

Veröffentlicht am 7. Februar 2026, 16:35 / ©Fotomontage Canva / St. Veit / Pixabay

Die Stadt St. Veit informiert, dass ab Montag zahlreiche Straßen aufgrund von Tauwetter und Straßenschäden neu beschildert werden. Betroffen sind insbesondere Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 3 bzw. 6 Tonnen.

Fahrverbot auf diesen Straßen

Für Fahrzeuge über drei Tonnen gilt das Fahrverbot auf folgenden Straßen:

Treffelsdorferstraße, Parkgasse, Planhoferweg, Milbersdorferweg, Baiersdorferweg, Waldweg, Niederdorferstraße, Ritzendorferstraße, Muraunbergweg, Unterbergener Ortschaft, Unterbergener Verbindungsweg, Radwegstraße, Kirchblicksiedlung, Zirbenweg, Dellacherstraße, Dellacherweg, Gallingerstraße, Karnbergerstraße, Ulrichsbergstraße, Baardorfer Weg, Verlängerte Einsiedlergasse, Obermühlbacherstraße, Glangasse, Taggenbrunnerstraße, Flußgasse West, Pflugernerweg, Blintendorferstraße, Flußgasse Ost, Schießstattallee sowie auf der Hörzendorferstraße (Hörzendorf – Projern – Preilitz – Unterwuhr).

Fahrverbot für Fahrzeuge über sechs Tonnen

Auch für Fahrzeuge über sechs Tonnen gelten zusätzliche Verbote in Affelsdorf, am Streimbergweg, der Taggenbrunnerstraße zur S37, der Kölnhofallee, dem Ranftlweg und dem Podeblacher Weg. Die Stadt St. Veit bittet alle Verkehrsteilnehmer, die neuen Regelungen zu beachten und gegebenenfalls alternative Routen zu wählen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 16:39 Uhr aktualisiert