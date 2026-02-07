Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn forderte die Einsatzkräfte

Am Samstagnachmittag kam es auf der A2 Südautobahn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr Bad St. Leonhard sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Am Samstagnachmittag wurde mehrere Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der A2 Südautobahn alarmiert. Bei dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt, zwei Personen wurden verletzt und in das LKH Wolfsberg gebracht

Dutzende Blaulichtorganisationen waren vor Ort

Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der Verletzten. Nach etwa zwei Stunden konnte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wiederhergestellt werden. An den Maßnahmen waren neben der Feuerwehr Bad St. Leonhard auch die Feuerwehren Preitenegg und Wolfsberg, das Bezirksfeuerwehrkommando Wolfsberg, Polizei, Rettungsdienst, Abschleppdienst und die Asfinag beteiligt.

Polizei gibt Update zum Unfall

Wie die LPD Kärnten später berichtete, lenkte ein 61-jähriger Ungar sein Auto in Fahrtrichtung Wien. Vor ihm fuhr ein 40-jähriger Deutscher mit einem PKW, in dem sich außerdem eine 40-jährige Polin befand. Aufgrund einer Staubildung musste der 40-Jährige seine Geschwindigkeit reduzieren. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der 61-Jährige dem vorausfahrenden Fahrzeug auf. Ein Alkotest bei beiden Fahrern verlief negativ. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 17:41 Uhr aktualisiert