Feiern und sicher nach Hause kommen: Die „Faschingsbus:sis“ sind zurück

Die Faschingsbus:sis waren bei ihrem ersten Einsatz im Jahr 2024 schon sehr beliebt und sollen auch heuer wieder dafür sorgen, dass viele Menschen sicher und bequem zum Fasching und wieder nach Hause kommen.

Die Faschingsbus:sis waren bei ihrem ersten Einsatz im Jahr 2024 schon sehr beliebt und sollen auch heuer wieder dafür sorgen, dass viele Menschen sicher und bequem zum Fasching und wieder nach Hause kommen.

Am Faschingssamstag dreht Villach wieder richtig auf. Tausende Närrinnen und Narren aus der Stadt und dem Umland feiern ausgelassen – doch wie kommt man sicher nach Hause? Die Lösung: Die sogenannten „Faschingsbus:sis“ fahren heuer bis 2 Uhr nachts im Stundentakt. Neu in diesem Jahr: Die Mikrobus:si-Linien M1 und M2 fahren tagsüber regulär und nicht als Rufbus.

Schon beim ersten Einsatz sehr beliebt gewesen

„Die Faschingsbus:sis waren bei ihrem ersten Einsatz im Jahr 2024 schon sehr beliebt und sollen auch heuer wieder dafür sorgen, dass viele Menschen sicher und bequem zum Fasching und wieder nach Hause kommen“, sagt Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh. „Mit unseren Partnern Dr. Richard und Postbus schaffen wir ein attraktives Angebot für alle Stadtteile und das zu denselben Tarifen wie tagsüber. Ich wünsche den Faschings-Närrinnen und Narren viel Vergnügen und eine gute Fahrt.“ Auch von Seiten der Veranstalter gibt es ein klares Signal: „Als Veranstalter des Faschings-Umzugs begrüßen wir sehr, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Besucher gesund und sicher nach Hause kommen“, sagt Karl Glanznig, Kanzler der Villacher Faschingsgilde.