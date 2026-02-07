Rauchender Reisebus aus Ungarn löste Feuerwehreinsatz in Kärnten aus

Mehrere Feuerwehren standen am Nachmittag auf der A10 im Einsatz, nachdem bei einem Reisebus im Bereich Lendorf Rauch aus dem Motorraum aufgetreten war.

Am heutigen Nachmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn im Bereich Lendorf zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehren, nachdem bei einem ungarischen Reisebus Rauch aus dem Motorraum festgestellt worden war. Die Feuerwehren Lendorf, Pusarnitz und Möllbrücke reagierten umgehend, begleiteten das Fahrzeug und konnten es schließlich am Parkplatz beim Wolfsbergtunnel sicher anhalten. Die Rauchentwicklung wurde rasch eingedämmt.

Ursache noch unklar

„Die Ursache des Vorfalls ist derzeit noch unbekannt“, schrieb die Feuerwehr Möllbrücke in den Sozialen Medien. Der Reisebus war mit rund 50 Kindern aus Ungarn besetzt. Alle Insassen blieben unverletzt und wurden vorsorglich zum Feuerwehrhaus Seeboden gebracht, wo sie derzeit auf die Weiterfahrt mit einem Ersatzbus warten.