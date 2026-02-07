Kärntner drohte Frau aus dem Fenster zu werfen, nun muss er vor Gericht

Knapp ein Jahr nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in Kärnten steht ein Mann wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung vor Gericht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlichen Drohung verantworten.

Am Landesgericht Klagenfurt muss sich ein Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlichen Drohung verantworten.

Knapp ein Jahr nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung in Kärnten muss sich ein erwachsener Mann vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Laut Medienstelle des Gerichts wird ihm vorgeworfen, am 5. Februar 2025 zunächst eine Frau körperlich misshandelt und sie anschließend gefährlich bedroht zu haben.

Drohung, sie aus dem Fenster zu werfen

Demnach soll er angekündigt haben, sie aus dem Fenster zu werfen, sobald die Polizei den Einsatzort verlassen habe. Die Staatsanwaltschaft führt den Fall unter den Tatbeständen der Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung. Die Verhandlung ist für Dienstag ab 13 Uhr am Landesgericht Klagenfurt angesetzt. Für den Angeklagten gilt bis zum rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 20:02 Uhr aktualisiert