/ ©Peter Waldhauser
Das Bild auf 5min.at zeigt zwei Personen am nebligen Faaker See,
Wie wird das Wetter am Sonntag in Kärnten?
Kärnten
07/02/2026
Wetterprognose

Wetter: Nach Frühnebel viel Sonne in Kärnten

Nach Auflösung lokaler Nebelfelder dominiert am Sonntag in Kärnten strahlender Sonnenschein.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)

Der Sonntag bringt in weiten Teilen des Landes freundliches Wetter, so die Prognose der GeoSphere Austria. Abseits des Klagenfurter Beckens scheint häufig die Sonne. Im Becken selbst bleibt es zunächst länger grau in grau, am Nachmittag lockert es aber auch hier regional auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 1 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 8 Grad erreicht.

Am Berg: Sonne und Nebel

Es sind einige Sonnenstunden zu erwarten. Nebelfelder halten sich teils in Gipfel- und Kammlagen, vor allem in den Karawanken und Karnischen Alpen. Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen erreichen in 1000 Metern rund 5 Grad, in 2000 Metern minus 3 Grad und in 3000 Metern etwa minus 9 Grad.

