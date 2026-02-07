Wetter: Nach Frühnebel viel Sonne in Kärnten

Der Sonntag bringt in weiten Teilen des Landes freundliches Wetter, so die Prognose der GeoSphere Austria. Abseits des Klagenfurter Beckens scheint häufig die Sonne. Im Becken selbst bleibt es zunächst länger grau in grau, am Nachmittag lockert es aber auch hier regional auf. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 1 Grad, am Nachmittag werden 3 bis 8 Grad erreicht.

Am Berg: Sonne und Nebel

Es sind einige Sonnenstunden zu erwarten. Nebelfelder halten sich teils in Gipfel- und Kammlagen, vor allem in den Karawanken und Karnischen Alpen. Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen erreichen in 1000 Metern rund 5 Grad, in 2000 Metern minus 3 Grad und in 3000 Metern etwa minus 9 Grad.