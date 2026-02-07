Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Kühnsdorf
Feuerwehr Kühnsdorf
Die Feuerwehr bedankt sich bei der bisherigen Leitung für ihr Engagement und wünscht der neuen Kommandantschaft viel Erfolg.
Kühnsdorf
07/02/2026
Neuwahl

„Starke Zukunft“: Kärntner Feuerwehr wählte neue Kommandantschaft

Neue Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf: Gregor Zikulnig übernimmt das Amt des Kommandanten, unterstützt von seinem Stellvertreter Marvin Prikerschnik.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Bei der heutigen Wahl wurde die neue Kommandantschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf offiziell bestimmt. Zum Kommandanten wurde Gregor Zikulnig, zu seinem Stellvertreter Marvin Prikerschnik gewählt.

„Auf eine starke Zukunft“

Die Feuerwehr bedankte sich bei der bisherigen Kommandantschaft für ihren engagierten Einsatz und die vielen geleisteten Stunden im Dienst der Gemeinschaft. „Gleichzeitig wünschen wir der neuen Kommandantschaft viel Erfolg und Zusammenhalt. Auf eine starke Zukunft, sichere Einsätze und kameradschaftliche Zusammenarbeit“, so die Feuerwehr in einem Beitrag auf den sozialen Medien.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: