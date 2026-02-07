„Starke Zukunft“: Kärntner Feuerwehr wählte neue Kommandantschaft

Neue Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf: Gregor Zikulnig übernimmt das Amt des Kommandanten, unterstützt von seinem Stellvertreter Marvin Prikerschnik.

Bei der heutigen Wahl wurde die neue Kommandantschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kühnsdorf offiziell bestimmt. Zum Kommandanten wurde Gregor Zikulnig, zu seinem Stellvertreter Marvin Prikerschnik gewählt.

„Auf eine starke Zukunft“

Die Feuerwehr bedankte sich bei der bisherigen Kommandantschaft für ihren engagierten Einsatz und die vielen geleisteten Stunden im Dienst der Gemeinschaft. „Gleichzeitig wünschen wir der neuen Kommandantschaft viel Erfolg und Zusammenhalt. Auf eine starke Zukunft, sichere Einsätze und kameradschaftliche Zusammenarbeit“, so die Feuerwehr in einem Beitrag auf den sozialen Medien.