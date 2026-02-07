Skip to content
/ ©Egon Rutter
Der Rotary Club Feldkirchen – Ossiacher See veranstaltete einen besonderen Kabarettabend
Feldkirchen
07/02/2026
In Feldkirchen

Fotogalerie: Rotary Club begeisterte mit Kabarett für den guten Zweck

Lachen, Staunen und Engagement: Der Rotary Club Feldkirchen – Ossiacher See lud zu einem Kabarettabend, der Kultur und gesellschaftliches Engagement perfekt vereinte.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Der Rotary Club Feldkirchen – Ossiacher See veranstaltete einen besonderen Kabarettabend zugunsten eines guten Zwecks. Christian Hölbling und Maria Weichesmüller ließen die Kunstfigur „Helfried“ in einem überraschend neuen Licht erscheinen und begeisterten das Publikum mit einer Mischung aus Humor und nachdenklichen Momenten.

Dutzende Gäste waren anwesend

Die zahlreichen Gäste erlebten einen Abend voller Unterhaltung und kulturellem Genuss. Beim Lachen gesichtet wurden unter anderem Konditormeister Stefan Saliterer, die Druckexperten Johanna und Reinhard Bürger, Kunstexpertin Veronika Gaugeler Senitza, Fischzüchter Markus Payr, die Architekten Ernst Roth und Stefan Dulle, Vizebürgermeister Christian Petautschnig, Kammeramtsdirektorin Susanne Primosch Laggner sowie Techniker Norbert Thalhammer.

