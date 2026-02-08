Wörthersee-Detox: Deutsche Moderatorin teilt ehrliche Einblicke

Das Vivamayr-Resort am Wörthersee lockt seit Jahren Stars und Sternchen aus aller Welt. Momentan ist Palina Rojinski dort auf Kur und teilt ehrliche Einblicke mit ihren Fans.

Im Vivamayr-Resort in Maria Wörth ist aktuell wieder einmal ein Promi zu Gast: Die deutsch-russische TV-Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski trainiert dort aktuell im Gym. Ihre Erfahrungen teilt die 40-Jährige mit ihren Fans auf Instagram – und dabei hat sie nicht nur Spaß. Einerseits spricht sie Medienberichten zufolge von „krassen Detoxkopfschmerzen“ und im Gym wisse sie nicht, was sie machen solle. Zum verordneten Ausdauersport kann sie sich nur schwer motivieren.

Mischa Barton, Naomi Campell und Co.

Damit folgt Rojinksi, die vor allem als VIVA- und MTV-Moderatorin bekannt wurde, dem Beispiel vieler weiterer Stars und Sternchen, die sich am Wörthersee eine Kur nach F. X. Mayr gönnen. So waren etwa bereits Gossip-Girl-Star Kelly Rutherford, Mischa Barton oder Naomi Campbell in Maria Wörth auf Kur. Auch für Rojinski selbst ist es nicht das erste Mal: Bereits Ende 2024 unterzog sie sich dort einer Detox-Kur.