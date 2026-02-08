Neue Pizzeria eröffnet – mit großer Party und emotionalem Moment

Am 6. Feber wurde im Kulturni dom Bleiburg/Pliberk den ganzen Tag gefeiert. Der Grund: Die neue Pizzeria dell’Etna wurde an diesem Tag offiziell eröffnet. Betrieben wird das Lokal von Carmelo und Simone Lombardo, zwei Gastronomen mit sizilianischen Wurzeln. Ein besonders emotionaler Moment war für die beiden neuen Gastronomen die Anwesenheit ihrer Eltern, die eigens aus Sizilien zur Eröffnung angereist waren. Die Gäste erwarten zukünftig klassische italienische Gerichte wie Pasta und Pizza, aber auch ausgewählte Fleisch- und Fischgerichte stehen auf der Speisekarte.

Zahlreiche Gäste und dreifacher Segen

Zur Eröffnungsfeier haben sich zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche eingefunden, darunter der Bleiburger Bürgermeister Daniel Wriessnig, die beiden Vizebürgermeister Johann Rigelnik und Dominik Stuck sowie Kulturstadtrat Markus Trampusch. Seitens der Wirtschaftskammer nahmen Bezirksstellenobmann Rudolf Bredschneider und Bezirksstellenleiterin Manuela Schnitzler an der Feier teil. Zum Abschluss wurde die neue Pizzeria von Stadtpfarrer Ivan Olip gesegnet und zwar gleich dreifach: auf Deutsch, Slowenisch und Italienisch.