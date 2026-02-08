Von Politikern kann man viel lernen – etwa lange zu reden, ohne etwas zu sagen. Als kleines Service übersetzen wir die gebräuchlichsten Floskeln in ihre tatsächliche Bedeutung. Aber Obacht! Es besteht Desillusionierungsgefahr.

Sehr beliebt ist derzeit „am Ende des Tages“. Tatsächlich bedeutet es: „Ich habe eigentlich absolut keine Ahnung wann, aber irgendwann werden wir schon irgendwas berichten können.“ Vor allem die beiden ÖVP-Regierungsmitglieder Martin Gruber und Sebastian Schuschnig verweisen sehr gerne auf dieses Ende des Tages.

Kaiser „committet“ sich gern

Landeshauptmann Peter Kaiser wiederum „committet“ sich gerne. Nun ist es zwar begrüßenswert, wenn man sich verbindlich zu etwas bekennt, was das ja bedeutet, aber fix ist halt trotzdem nix. Die geschätzten Bürger müssen das aber nicht unbedingt wissen. Apropos Kaiser, wenn man ihn oder seinen designierten Nachfolger Daniel Fellner nach dem Datum der Amtsübergabe fragt, hört man oft, dass man sich „in den Gremien zusammensetzen“ werde, es werde jedenfalls „zeitnah“ sein. Übersetzt heißt es, dass man es noch früh genug der Öffentlichkeit mitteilen werde. „Momentan haben wir aber überhaupt keine Lust, uns festzulegen.“ Wie so oft bei Floskeln, könnte man es aber auch interpretieren, als dass es in den Gremien erst ausgestritten werden muss.

„Ich gehe davon aus“

Phrasen ohne Zahl, sehr beliebt ist auch „Ich gehe davon aus“. In der nichtpolitischen Alltagssprache würde man es so ausdrücken: „Meinen Wunsch habe ich gesagt, aber ich habe null Ahnung, ob ich mit diesem Vorhaben durchkomme. Aber die anderen sollen wissen, dass ich es mir erwarte.“ Immer in der Absicht, niemanden zu verprellen, kann man die Zusage, etwas „ernsthaft zu prüfen“, auch als „Ihr könnt euch brausen gehen, aber das will ich so nicht sagen“ interpretieren.

Muss Schuschnig bald gehen?

Nicht am Ende des Tages, aber am Ende dieser Kolumne wird von einem Gerücht berichtet, das in politischen Zirkeln die Runde macht. Der Wechsel von Kaiser zu Fellner könnte für die ÖVP Anlass sein, den eher glücklos agierenden Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig abzulösen. Unter ihm schreibt der Tourismus konsequent Minuszahlen, dafür setzt Schuschnig die Kurtaxe in astronomische Höhen und hofft, dass die Gäste dies nicht merken werden. Gerüchteweise soll Klubobmann Markus Malle nicht abgeneigt sein, in die Regierung zu wechseln. Im Windschatten der Kaiser/Fellner-Rochade könnte das von den Schwarzen recht unauffällig umgesetzt werden. Aber wir werden es ja zeitnah wissen.

Inside Kärnten – Kommentare und Analysen von Fritz Kimeswenger Mag. Fritz Kimeswenger (66) Studium der Geschichte und Philosophie Journalist seit 1984 bei Volkszeitung, der Standard und Kronenzeitung. Viele Jahre Ressortleiter Landespolitik der Krone Kärnten und Kolumnist („Kärnten inoffiziell“). In unserer 5-Minuten-Rubrik „Inside Politik“ werden wir bedeutende Entscheidungen, Wendungen und Geschehnisse analysieren und kommentieren. Immer unter der Prämisse „Der Leser zuerst“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 10:13 Uhr aktualisiert