Semesterferien starten: So wird das Wetter in Kärnten

Am Montag starten in Kärnten und Osttirol die Semesterferien. Hier erfährst du, was das Wetter in den nächsten Tagen bringt, damit du deine Ausflüge optimal planen kannst.

Schüler und Lehrer freuen sich: Nach einem arbeitsintensiven Jänner starten in Kärnten und Osttirol am 9. Feber die Semesterferien. Wettertechnisch erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner in dieser Woche ein Wettermix – mit einem neuerlichen Wintereinbruch bis in die Täler ist laut David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter jedoch nicht zu rechnen.

Montag (9. Feber): Nebel im Tal, Sonne am Berg

Die Woche beginnt in Kärnten vielerorts recht trüb: „Unterhalb von rund 2000 Meter Seehöhe halten sich den gesamten Tag über beständige Hochnebelfelder“, erklärt der Wetterexperte. Darum kommt es mancherorts zu leichtem Regen, über 1000 Metern kann es leicht schneien. Wer Sonne tanken will, tut dies am besten in höheren Lagen: „Auf den höheren Bergen scheint den gesamten Montag über die Sonne“, so die Prognose von Kaufmann. Die Höchstwerte erreichen am Montag 0 bis 6 Grad.

Dienstag (10. Feber): Nebel und Wolken dominieren

Auch am Dienstag ist in Kärnten in der Früh mit viel Nebel zu rechnen, doch im Laufe des Tages löst sich dieser laut Kaufmann in vielen Landesteilen auf – und macht Platz für Wolken. Denn über dem Hochnebel ziehen von Westen her dichte Wolkenfelder durch, deswegen gibt es am Dienstag kaum Sonnenschein, auch nicht in den Bergen. Die Temperaturen erreichen auch am Dienstag höchstens 0 bis 6 Grad.

Mittwoch (11. Feber): Nebel mit Lichtblick

Der Mittwoch startet in Kärnten wettertechnisch gleich wie die beiden vorherigen Tage: trüb und neblig. Am Vormittag kann es leicht regnen und über 1000 Metern Seehöhe sind auch Schneeflocken nicht ausgeschlossen, wie Kaufmann erklärt. Etwas besser soll es am Nachmittag werden, dann lockern die Wolken stellenweise auf. Und es wird ein wenig wärmer als montags und dienstags: „Vor allem in tieferen Lagen wird es noch etwas milder, die Höchstwerte erreichen 2 bis 8 Grad“, so der Wetterexperte.

Donnerstag (12. Feber): Regen und Schnee möglich

Am Donnerstag verschlechtert sich die Wettersituation aufgrund eines schwachen Italientiefs wieder. Wer also in den Semesterferien Ausflüge und Outdoor-Aktivitäten geplant hat, sollte diese vielleicht besser an den Anfang der Woche legen. Wie Kaufmann prognostiziert, ist am Donnertag mit vielen Wolken zu rechnen, im Tagesverlauf können von Süden her Regen und Schnee nach Kärnten und Osttirol kommen. „Der meiste Niederschlag ist in Unterkärnten zu erwarten, wo es bis ins Mittelgebirge hinauf regnen könnte, während es in Osttirol und Oberkärnten zumindest bis in höher gelegene Täler ein wenig schneien könnte“, so die Tauernwetter-Prognose. Die Höchstwerte erreichen 0 bis 5 Grad. Mit einem so starken Wintereinbruch wie jenem in der Vorwoche, der in Kärnten für teils bis zu einem Meter Neuschnee gesorgt hat, ist also nicht zu rechnen.

Freitag (13. Feber): Sonne lässt sich wieder blicken

Der Freitag bringt wieder teils freundlicheres Wetter nach Kärnten: „Wolken und Sonnenschein wechseln einander ab“, erklärt der Meteorologe. Doch vor allem in Unterkärnten hält sich eine Zeit lang Hochnebel und am Nachmittag ziehen von Südwesten her dichtere Wolkenfelder auf. Jedoch soll es weitgehend trocken bleiben bei Höchstwerten zwischen 1 und 7 Grad.