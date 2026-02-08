In den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Segafredo in Wolfsberg weht ein frischer Wind: Der Barbershop "Ti amo" ist dort kürzlich eingezogen.

In Wolfsberg bereichert seit Kurzem ein neues Geschäft die Innenstadt. In der Bamberger Straße hat der Barbershop Ti Amo eröffnet, er ist in das ehemalige Segafredo-Lokal eingezogen.

Alles rund um die Herrenpflege

Geführt wird der Barbershop von Yehia Bazara, der bereits Erfahrung aus mehreren Barbershops im Lavanttal mitbringt. Angeboten werden klassische Herrenhaarschnitte, Bartpflege und Augenbrauen-Styling sowie ergänzende Pflegeleistungen wie Haarwäsche oder Waxing. Der Barbershop hat Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Terminvereinbarungen sind telefonisch (0681/10276340) möglich.

„Gewinn für die Wolfsberger Innenstadt“

Die Neueröffnung wurde auch von der Stadt wahrgenommen. Stadtmarketing-Stadtrat Christian Stückler machte sich vor Ort ein Bild und betonte die Bedeutung neuer Betriebe für die Belebung der Innenstadt. „Jeder neue Unternehmer, der hier anpackt und einen Leerstand zu einem attraktiven, neuen Standort macht, ist ein Gewinn für die Wolfsberger Innenstadt“, erklärt Stückler und wünscht Bazara alles Gute und viel Erfolg.