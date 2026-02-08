Große Trauer: Kärntner FPÖ-Funktionär mit nur 23 Jahren verstorben

„Heute müssen wir uns mit einer zutiefst schmerzlichen Nachricht an euch wenden“, beginnt ein Posting der Freiheitlichen Jugend Kärnten vom 8. Feber 2026. Die Nachricht macht fassungslos: Mit nur 23 Jahren verstarb Adrian Hartel, der erst vor Kurzem zum stellvertretender Landesobmann der FPÖ-Jugend gewählt wurde und bereits seit Längerem als Bezirksobmann in Spittal an der Drau fungierte.

„Sein Verlust hinterlässt riesiges Loch“

Seitens der Freiheitlichen Jugend ist man fassungslos: „Adrian war einer unserer Stützpfeiler in Oberkärnten, sein Verlust hinterlässt ein riesiges Loch in unseren Reihen. Dass unser lieber Kamerad und Freund plötzlich nicht mehr an unserer Seite stehen wird, ist uns selbst noch unbegreiflich.“ Die Freiheitlichen haben außerdem eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen ins Leben gerufen. In den sozialen Medien schreiben sie: „Wer sich mit einer Spende an den anfallenden Kosten für die Familie beteiligen oder an einer Verabschiedung teilnehmen möchte, kann sich direkt an uns wenden.“





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 12:35 Uhr aktualisiert