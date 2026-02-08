Nach Rodelunfall gelähmt: Familienvater hilft jetzt anderen durchs Chaos

Ein schwerer Unfall veränderte sein Leben. Doch Christoph Hubmann kämpfte sich zurück und will nun anderen helfen: Mit „RollForward“ schafft der Kärntner eine wichtige Anlaufstelle für Querschnittsgelähmte und ihre Angehörigen.

Vor drei Jahren nahm das Leben von Christoph Hubmann auf einen Schlag eine dramatische Wendung. Am 5. März hatte der Kärntner am Dreiländereck einen schweren Rodelunfall. Daraufhin lag er für drei Monate auf der Intensivstation, die finale Diagnose war ein Schock für ihn: Tetraplegie.

Was ist Tetraplegie? Tetraplegie ist eine Form der Querschnittslähmung, bei der alle vier Extremitäten, also beide Arme und beide Beine, betroffen sind. Sie entsteht meist durch eine Verletzung oder Erkrankung des Rückenmarks im Halsbereich. Je nach Schweregrad können Bewegung und Gefühl teilweise oder vollständig eingeschränkt sein.

Schritt für Schritt zurück ins Leben

Seither sitzt der 41-jährige Vater von zwei Töchtern im Rollstuhl. Gegenüber 5 Minuten erklärt er: „Seitdem hat sich mein Leben verändert, aber auch viel ins Positive.“ Er nahm sein Schicksal selbst in die Hand und kämpfte sich Schritt für Schritt ins Leben zurück: „Ich erhielt sehr viel Unterstützung, erlernte das Autofahren erneut und bekam ein komplett für mich umgebautes Auto. Bin Vorstandsmitglied im Verein Rollstuhl Aktiv, reiste bereits mit der Familie in die Türkei und versuche, mein Leben so normal wie möglich zu gestalten.“ Immer an seiner Seite waren dabei seine Frau Jacqueline und seine beiden Töchter Chiara und Ella.

©zVg Seine Familie ist für Christoph Hubmann eine wertvolle Unterstützung. ©zVg Der 41-jährige Kärntner erlernte nach seinem Unfall das Autofahren neu.

Herzensprojekt „RollForward“

Nun hat er einen nächsten Meilenstein erreicht und ein Herzensprojekt umgesetzt: Vor Kurzem ging das Portal „RollForward“ online, mit dem er Querschnittsgelähmte und Rollstuhlfahrer unterstützen möchte. Betroffene sollen hier eine Erstanlaufstelle mit leicht verständlichen Informationen rund ums Thema Querschnittslähmung finden. Als Beispiele nennt Hubmann folgende Fragen: „Welche Förderungen gibt es? Wo erhalte ich finanzielle Unterstützung? Muss ich ins Heim? Auf was ist zu achten?“ Doch nicht nur Rollstuhlfahrer, auch ihre Angehörigen sollen auf „RollForward“ Hilfe bekommen.

Fragezeichen und Hürden

Die Idee zu dem Portal kam Hubmann während seiner Reha in Tobelbad. „Ich wollte die Plattform schaffen, die ich mir selbst so sehnlichst gewünscht hätte“, beschreibt er seine Mission auf der RollForward-Homepage. Denn gerade am Anfang einer ohnehin schon schwierigen Zeit seien Betroffene und ihre Angehörigen mit vielen Fragezeichen und bürokratischen Hürden konfrontiert. Der Familienvater erklärt, wie es ihm selbst damals ergangen ist: „Es fehlte eine Hand, die einen in dieser ersten, chaotischen Phase greift und sagt: ,Hier lang. Das sind die ersten Schritte‘.” Genau diese führende Hand bietet Hubmann Betroffenen mit „RollForward“ nun an.

Beratung, Forum und bald auch Kleinanzeigen

Aktuell findet man auf „RollForward“ bereits verschiedene Einträge rund um ein gesundes Leben im Rollstuhl, technische Hilfsmittel oder auch beratende Artikel zu rechtlichen Themen. Auch ein Forum ist bereits integriert. Doch Christoph Hubmann hat noch so einiges vor: So ist etwa ein Kleinanzeigenmarkt geplant und auch Berichte von Ärzten und Therapeuten sollen künftig auf „RollForward“ zu lesen sein. In Bezug auf weitere neue Funktionen erklärt Hubmann mit einem Zwinkern: „Da wird mir sicher noch viel einfallen. Als Softwareentwickler kann ich meinen Wünschen freien Lauf lassen.“