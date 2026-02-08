Fotogalerie: Jubiläums-Faschings-Wirtesitzung begeisterte im Stadtsaal

Ausgelassene Stimmung, ein bis auf den letzten Platz gefüllter Stadtsaal und ein Programm voller Humor und Musik: Die Jubiläums-Faschings-Wirtesitzung begeisterte das Publikum auf ganzer Linie.

Die Jubiläums-Faschings-Wirtesitzung in Feldkirchen erwies sich als voller Erfolg. Der Stadtsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt und die zahlreichen Gäste sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Das abwechslungsreiche Programm begeisterte mit humorvollen Sketchen, gelungenen Büttenreden und hervorragenden musikalischen Einlagen. Das Publikum lachte, applaudierte und tanzte begeistert mit.

©Egon Rutter

Dutzende Personen im Faschingsfieber

Unter den Gästen gesichtet wurden unter anderem Hans Kraßnig, Fischexperte Markus Payr, Bürgermeister Martin Treffner, Anton Dabernig, Golfprofi Alexander Leopold, Feuerwehrexperte Thomas Ruditz sowie die Holzexperten Birgit und Robert Schurian.