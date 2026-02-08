Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Miklauzhof
Das Bild zeigt einen Einsatz der Feuerwehr.
Dier Einsatzkräfte wurden zu einer Türöffnung alarmiert.
Völkermarkt
08/02/2026
Türöffnung

Unfall vermutet: Kärntner Einsatzkräfte zu Türöffnung alarmiert

Ein vermuteter Unfall in einem Wohngebäude in Weißenbach hat am Vormittag einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Miklauzhof und Rechberg ausgelöst.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Am heutigen Vormittag ist es in Weißenbach zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof gekommen. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Rechberg wurden die Einsatzkräfte zu einer Türöffnung in einem Wohngebäude alarmiert, nachdem ein Unfall vermutet worden war.

Wehr unterstützte den Rettungsablauf

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Tür bereits durch Angehörige geöffnet worden. Die Feuerwehr unterstützte anschließend den Rettungsdienst. „Wir unterstützten vor Ort das Rote Kreuz bei den weiteren Maßnahmen. Nach rund einer Stunde konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, erklärten die Einsatzklräfte in den sozialen Medien.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: