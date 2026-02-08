Ferienzeit: ÖAMTC warnt vor starkem Reiseverkehr in Kärnten

Mit dem Start der Semesterferien in Kärnten beginnt eine reisestarke Woche. Der ÖAMTC warnt auf mehreren Autobahnabschnitten vor dichtem Verkehr, Verzögerungen und Staus.

Mit dem Beginn der Semesterferien in Kärnten startet am Montag nicht nur für Schülerinnen und Schüler eine wohlverdiente Pause, sondern auch für viele Familien eine der beliebtesten Urlaubswochen des Winters. Zahlreiche Reisende nutzen die freie Zeit für einen Winterurlaub oder einen Kurztrip – entsprechend hoch wird das Verkehrsaufkommen auf Kärntens Hauptverkehrsrouten erwartet. Der ÖAMTC rechnet in den kommenden Tagen mit erheblichen Verzögerungen auf mehreren Autobahnabschnitten und hat dafür ein dreistufiges Warnsystem ausgegeben. Dieses unterscheidet zwischen Gelb (Verzögerungen zu erwarten), Orange (zäher bzw. stockender Verkehr) und Rot (Staugefahr).

Warnstufe Gelb – dichter Verkehr erwartet

Auf der A2 Südautobahn zwischen Klagenfurt Nord und Velden West ist in beiden Richtungen mit dichtem Verkehr zu rechnen. Grund dafür ist der verstärkte Urlaubsverkehr. Die Warnung gilt im Zeitraum 31. Jänner bis 14. Februar, jeweils samstags zwischen 9 und 16 Uhr.

Warnstufe Orange – zäher Verkehr möglich

Deutlich stärkere Behinderungen werden auf der A2 Südautobahn zwischen Modriach und dem Packsattel erwartet. Hier rechnet der ÖAMTC mit stockendem Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Die Prognose gilt von 7. Februar bis 21. Februar, jeweils samstags zwischen 9 und 18 Uhr. Ebenfalls betroffen ist die A10 Tauern Autobahn zwischen Villach West und dem Knoten Villach, wo im Zeitraum 31. Jänner bis 14. Februar, samstags von 9 bis 16 Uhr, mit zähem Verkehrsfluss zu rechnen ist.

Warnstufe Rot – erhöhte Staugefahr

Besonders angespannt dürfte die Situation auf der A11 Karawankenautobahn werden. Zwischen der Mautstelle Rosenbach bzw. dem Karawankentunnel und dem Grenzübergang Karawankentunnel wird in beiden Richtungen mit Staus gerechnet. Die Warnung gilt ebenfalls von 31. Jänner bis 14. Februar 2026, jeweils samstags zwischen 8 und 17 Uhr. Der ÖAMTC empfiehlt Reisenden, Stoßzeiten möglichst zu meiden, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren. Gerade an den Wochenenden ist mit einem erhöhten Reiseaufkommen in Richtung Süden sowie auf den Rückreiserouten zu rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 15:04 Uhr aktualisiert