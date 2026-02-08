Wörthersee-Trophy: Österreich besiegt Norwegen und sichert dritten Platz

Österreich beendete die Wörthersee-Trophy mit einem 4:1-Sieg über Norwegen und sicherte sich damit den dritten Platz. Nach einem frühen Rückstand drehten Lena Dauböck und Anna Meixner mit jeweils zwei Toren das Spiel.

Stimmen zum Spiel

Head Coach Alexander Bröms erklärt: „Das heute war unser bestes Spiel im gesamten Turnier. Über 60 Minuten hatten wir kaum schlechte Phasen und auch wie wir die Tore erzielt haben, hat gezeigt, dass wir im Turnier gelernt haben. Mit dem physischen Spiel müssen wir noch lernen besser umzugehen, aber insgesamt bin ich mit dem Sieg sehr zufrieden.“ Kapitänin Anna Meixner ergänzt: „Es war wichtig für uns mit einem Sieg das Turnier zu beenden. Im Großen und Ganzen war es nicht das Ergebnis, das wir uns für das Turnier erhofft hätten. Wir bringen viel Arbeit mit für die Zukunft, gleichzeitig gab es einige Dinge, mit denen wir auch sehr zufrieden sind. Wichtig für uns ist, dass wir von der ersten Minute an da sind und gleich unser Bestes zeigen und nicht erst auf den Gegner warten und dann erst kommen. Insgesamt war das eine gute Woche mit vielen Trainings und einem dichten Plan.“