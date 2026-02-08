Kollerwirt erhielt Landeswappen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums

40 Jahre Kollerwirt – und nun mit Landeswappen ausgezeichnet: Ein Traditionsbetrieb, der Kulinarik und Geselligkeit in Kärnten prägt wurde geehrt.

LH Peter Kaiser, LHStv. Martin Gruber und Landesrat Peter Reichmann überraschten den Traditionsbetrieb anlässlich des 40-jährigen Jubiläums. Der Kollerwirt steht seit Generationen für Tradition, kulinarischen Genuss und herzliche Gastfreundschaft. „Der Kollerwirt hat sich über Jahrzehnte zu einem beliebten Treffpunkt für geselliges Beisammensein und kulinarischen Genuss entwickelt“, betonte Kaiser.

Langjährige Tradition und hoher Qualitätsanspruch

Die mehr als 150-jährige Geschichte des Hauses reicht von einer einfachen Jausenstation bis zu einem renommierten Restaurant mit regionalen Produkten, traditionellen Rezepten und internationalen Spezialitäten. Seit 2011 wird der Betrieb von Tom Soete geführt, zuvor 25 Jahre von Monika und Manfred Kaiser. Die Verleihung des Kärntner Landeswappens würdigt die langjährige Tradition, die gastronomische Qualität und den Beitrag zum kulturellen Leben Kärntens.