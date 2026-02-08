GAK verspielt Sieg in Wolfsberg: Später WAC-Ausgleich verhindert Auswärtserfolg

Der WAC ist ohne Sieg in das Bundesliga-Frühjahr gestartet. Nach dem Cup-Aus reichte es gegen den GAK in der Lavanttal-Arena nur zu einem 2:2. Angesichts von mehr als 80 Minuten in Unterzahl darf sich Wolfsberg über den Punkt aber freuen. Bereits nach elf Minuten musste Sulzner nach einem harten Foul vorzeitig vom Platz. Die Gäste nutzten die Überzahl und gingen durch Harakate nach einer halben Stunde in Führung. Atanga stellte noch vor der Pause auf 1:1. Nach Seitenwechsel schlug Harakate erneut zu und brachte die Grazer wieder voran. Als vieles nach einer Heimniederlage aussah, sorgte Joker Kojzek in der 87. Minute doch noch für den Ausgleich. In der Tabelle bleibt der WAC Achter, hält aber zumindest Abstand zum Tabellenende.