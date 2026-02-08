Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage KK/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt und im Vordergrund einen Mann, der eine Faust ballt.
Der Vorfall ereignete sich in einem Kärntner Haushalt am 24. Dezember. Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt ist für Dienstag angesetzt.
Klagenfurt
08/02/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Schläge und Todesdrohung an Heiligabend? Kärntner muss vor Gericht

Ein Mann muss sich in Kärnten wegen Körperverletzung und Nötigung vor Gericht verantworten. Auslöser dafür soll ein Streit an Weihnachten gewesen sein.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Ein weniger friedliches Fest gab es in Kärnten: Am 24. Dezember soll es in einem Haushalt in Grutschen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein – inklusive einer mutmaßlichen Todesdrohung.

Mit dem Tod gedroht?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 24. Dezember 2025 in Grutschen eine Frau geschlagen und nachfolgend zum Verlassen des Hauses und Unterlassung einer Anzeige bei der Polizei mit der Drohung sie töten zu wollen, genötigt zu haben“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Verhandlung am Dienstag

Der Vorfall führt nun zu einem Gerichtsverfahren: Am Landesgericht Klagenfurt muss sich der Mann wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten. Die Verhandlung unter der Leitung von Richterin Lisa Kuschinsky ist für Dienstag angesetzt und soll knapp anderthalb Stunden dauern. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.02.2026 um 18:34 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: