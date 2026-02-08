Schläge und Todesdrohung an Heiligabend? Kärntner muss vor Gericht

Ein Mann muss sich in Kärnten wegen Körperverletzung und Nötigung vor Gericht verantworten. Auslöser dafür soll ein Streit an Weihnachten gewesen sein.

Der Vorfall ereignete sich in einem Kärntner Haushalt am 24. Dezember. Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt ist für Dienstag angesetzt.

Ein weniger friedliches Fest gab es in Kärnten: Am 24. Dezember soll es in einem Haushalt in Grutschen zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen sein – inklusive einer mutmaßlichen Todesdrohung.

Mit dem Tod gedroht?

„Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, am 24. Dezember 2025 in Grutschen eine Frau geschlagen und nachfolgend zum Verlassen des Hauses und Unterlassung einer Anzeige bei der Polizei mit der Drohung sie töten zu wollen, genötigt zu haben“, erklärt die Medienstelle des Landesgerichtes Klagenfurt.

Verhandlung am Dienstag

Der Vorfall führt nun zu einem Gerichtsverfahren: Am Landesgericht Klagenfurt muss sich der Mann wegen Nötigung und Körperverletzung verantworten. Die Verhandlung unter der Leitung von Richterin Lisa Kuschinsky ist für Dienstag angesetzt und soll knapp anderthalb Stunden dauern. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

