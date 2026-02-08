Mangelhafte Pflegestufen sind für die AK Kärnten ein tägliches Thema

Mehr als jede zweite Klage in Pflegegeld- und Reha-Verfahren der AK gegen die Pensionsversicherungen ist erfolgreich. Im Interview erklärt Maximilian Turrini von der Arbeiterkammer Kärnten, dass es oft zu Fehleinschätzungen kommt.

Im Interview erklärt Maximilian Turrini von der Arbeiterkammer Kärnten, warum es gerade bei Pflegefällen immer wieder zu Konflikten kommt, welche Folgen falsche Einstufungen für Betroffene haben und warum viele erst vor Gericht zu ihrem Recht kommen.

Im Sozialrecht verzeichnet die Arbeiterkammer Kärnten eine besonders hohe Erfolgsquote. Mehr als jede zweite Klage in Pflegegeld- und Reha-Verfahren gegen die Pensionsversicherung (PVA) ist erfolgreich. Ein Bereich, der laut AK immer wieder zu Konflikten führt, ist das Thema Pflege – insbesondere bei der Einschätzung des tatsächlichen Pflegebedarfs.

„Pflege begleitet uns tagtäglich“

Im Gespräch mit 5 Minuten erklärt Maximilian Turrini, Abteilungsleiter für Sozialpolitik und Recht in der Arbeiterkammer Kärnten, welche Rolle die AK dabei übernimmt und warum es häufig zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Im Rahmen der Rechtsschutz-Bilanz sei deutlich geworden, dass Pflegeverfahren regelmäßig Reibungspunkte mit der Pensionsversicherung verursachen. „Das Thema Pflege begleitet uns tagtäglich und wir haben leider auch mit sehr vielen Fehleinschätzungen durch die Pensionsversicherungsanstalt zu tun.“ Pflegegeld bedeute immer, dass eine Person nicht in der Lage sei, alltägliche Verrichtungen selbstständig durchzuführen.

Pflegestufen seien oft zu niedrig

Wie gravierend solche Fehleinschätzungen sein können, zeigt laut Turrini ein konkreter Fall eines Babys mit einer schweren Form von Epilepsie. In diesem Verfahren konnte die Arbeiterkammer schließlich Pflegestufe 7 durchsetzen. „Das bedeutet mehr oder weniger keine zielgerichtete Bewegung aller vier Extremitäten möglich.“ Turrini bedauert in diesem Zusammenhang die ursprüngliche Einschätzung besonders, sieht jedoch ähnliche Problemlagen auch in anderen Bereichen. Vor allem bei Demenzerkrankungen komme es häufig zu falschen Bewertungen des Pflegebedarfs. „Wir sehen sehr oft, dass kaum Pflegebedarf diagnostiziert wird, zum Beispiel Pflegestufe 1, oft kommt dann erst nach einem Gerichtsverfahren raus, dass eine Pflegestufe 4 oder 5 zusteht.“ Die AK unterstütze Betroffene daher regelmäßig bei Einsprüchen und Klagen, um eine korrekte Einstufung und damit die notwendige Unterstützung sicherzustellen.

