Montagswetter in Kärnten: Nebel dominiert, Sonne zeigt sich vereinzelt

Kärnten startet am Montag nebelverhangen in die neue Woche, nur vereinzelt zeigt sich die Sonne. Vor allem in den Bergen wird es eisig.

Am Montag liegt über Kärnten verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze von neunzehnhundert bis zweitausendzweihundert Metern. Stellenweise fällt leichter Regen, ab achthundert Metern auch unergiebiger Schnee. Chancen auf Sonne bestehen vor allem im Oberen Drau- und Mölltal, am Nachmittag kann es auch im Oberen Gail- und Lesachtal auflockern.

„Es zeigt sich aber die Sonne“

„Darüber ziehen ein paar Wolkenfelder durch, es zeigt sich aber die Sonne. In Höhenlagen darunter bleibt es am ehesten ganz im Nordwesten nebelfrei und zeitweise sonnig,“ berichten die Experten von Geosphere Austria. Auf eintausend Metern Höhe werden etwa ein Grad, in zweitausend Metern Höhe rund minus fünf Grad und auf dreitausend Metern etwa minus neun Grad erwartet, begleitet von schwachem Südwestwind.