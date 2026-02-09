Betrüger locken Kärntner Anleger in die Falle: „Es droht Totalverlust“

In Kärnten häufen sich aktuell Betrugsfälle im Zusammenhang mit vermeintlichen Online-Investmentplattformen. Die Polizei ruft Anleger daher zur Vorsicht auf.

„Täter kontaktieren potenzielle Anlegerinnen und Anleger telefonisch, per E-Mail oder über soziale Medien und versprechen hohe Gewinne bei geringem Risiko“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Betrüger geben sich meist als professionelle Broker aus, nutzen missbräuchlich Namen seriöser Unternehmen oder Aufsichtsbehörden und erschleichen so das Vertrauen gutgläubiger Anleger.

Polizei mahnt zur Vorsicht: „Es droht Totalverlust“

Von Einzahlungen auf verdächtige Anlagekonten oder Krypto-Wallets wird dringend abgeraten. Oft nutzen die Betrüger Fernwartungsprogramme, um Zugriff auf Geräte oder Online-Banking zu erlangen. Die angeblich generierten Gewinne sind allerdings reine Täuschung – sie sollen die Opfer zu weiteren Überweisungen verleiten. „Auszahlungen erfolgen in der Regel nicht, stattdessen droht Totalverlust“, warnen die Beamten. Teilweise versuchen die Täter später sogar erneut Kontakt aufzunehmen: „Etwa mit dem Versprechen, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzuholen.“