Betrüger locken Kärntner Anleger in die Falle: „Es droht Totalverlust“
In Kärnten häufen sich aktuell Betrugsfälle im Zusammenhang mit vermeintlichen Online-Investmentplattformen. Die Polizei ruft Anleger daher zur Vorsicht auf.
„Täter kontaktieren potenzielle Anlegerinnen und Anleger telefonisch, per E-Mail oder über soziale Medien und versprechen hohe Gewinne bei geringem Risiko“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Betrüger geben sich meist als professionelle Broker aus, nutzen missbräuchlich Namen seriöser Unternehmen oder Aufsichtsbehörden und erschleichen so das Vertrauen gutgläubiger Anleger.
Polizei mahnt zur Vorsicht: „Es droht Totalverlust“
Von Einzahlungen auf verdächtige Anlagekonten oder Krypto-Wallets wird dringend abgeraten. Oft nutzen die Betrüger Fernwartungsprogramme, um Zugriff auf Geräte oder Online-Banking zu erlangen. Die angeblich generierten Gewinne sind allerdings reine Täuschung – sie sollen die Opfer zu weiteren Überweisungen verleiten. „Auszahlungen erfolgen in der Regel nicht, stattdessen droht Totalverlust“, warnen die Beamten. Teilweise versuchen die Täter später sogar erneut Kontakt aufzunehmen: „Etwa mit dem Versprechen, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzuholen.“
Die Polizei rät:
- Misstrauen bei Kontaktaufnahme: Seid skeptisch bei unerwarteten Anrufen, E-Mails oder Nachrichten zu Investmentangeboten.
- Keine unrealistischen Versprechen glauben: Hohe Gewinne bei geringem Risiko oder garantierte Renditen sind ein typisches Betrugsmerkmal.
- Anbieter prüfen: Recherchiert Unternehmen gründlich, prüft Lizenzen und achtet auf ein vollständiges, plausibles Impressum.
- Daten schützen: Gebt keine sensiblen persönlichen Daten oder Ausweiskopien an Unbekannte weiter.
- Kein Fernzugriff: Gewährt niemals fremden Personen Zugriff auf euren Computer, euer Smartphone oder euer Online-Banking.
- Vorsicht bei Zahlungswegen bei Geldanlage: Seid besonders aufmerksam, wenn ihr aufgefordert werdet, Geld auf private Konten, ausländische Bankverbindungen oder in Krypto-Wallets zu überweisen, welche nicht eindeutig einem seriösen Unternehmen zugeordnet werden können.
- Zeitdruck ignorieren: Lasst euch nicht zu schnellen Entscheidungen drängen. Seriöse Anbieter setzen nicht unter Druck.
- Bewertungen kritisch sehen: Positive Erfahrungsberichte oder Prominenten-Werbung können gefälscht sein.
- Vorsicht bei „Rückhol-Services“: Angebote, verlorenes Geld gegen Gebühr zurückzubringen, sind oft weiterer Betrug.
- Im Verdachtsfall handeln: Dokumentiert Kontakte und meldet den Vorfall umgehend bei der Polizei.