Im Notfall nicht mehr allein: „Habe ein viel sichereres Gefühl“

Immer wieder müssen Personen nach einem Unfall in ihrer Wohnung oder im unmittelbaren Wohnumfeld stunden- oder sogar tagelang auf Hilfe warten. Daher ergänzt nun eine neue, mobile Notfalluhr das Rufhilfe-Angebot des Roten Kreuzes.

„Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, möglichst lange selbstständig zu leben – ohne dabei auf Sicherheit verzichten zu müssen“, betont Martin Pirz, Präsident des Roten Kreuzes Kärnten. Die mobile Notrufuhr ergänzt daher nun das bestehende Rufhilfe-Angebot des Roten Kreuzes, welches derzeit von rund 4.640 Menschen in Kärnten genutzt wird. Mit ihr kann im Notfall jederzeit und ortsunabhängig per Knopfdruck eine direkte Verbindung zur Rettungsleitstelle hergestellt werden.

Ergänzung zum bestehenden Rufhilfe-Angebot

Jährlich werden über die Rufhilfe etwa 31.570 Notrufe abgewickelt. „Neben stationären Lösungen für die eigenen vier Wände richtet sich das neue, mobile System vor allem an Menschen, welche weiterhin aktiv und selbstständig bleiben möchten“, heißt es vonseiten des Roten Kreuzes Kärnten. Wird ein Notruf ausgelöst, meldet sich umgehend geschultes Personal per Sprechkontakt. Gleichzeitig wird der aktuelle Standort automatisch übermittelt, sodass Hilfe rasch und gezielt organisiert werden kann – etwa bei einem Sturz beim Spazierengehen, bei der Gartenarbeit oder bei alltäglichen Erledigungen außer Haus.

„Ein viel sichereres Gefühl“

Doris Lobenwein aus Klagenfurt testet die mobile Notrufuhr bereits seit mehreren Wochen im Alltag. Die 80-jährige Kärntnerin lebt allein und ist weiterhin gerne selbstständig unterwegs. „Ich gehe noch gerne spazieren und erledige vieles selbst“, erzählt sie. „Seit ich die Uhr trage, habe ich ein viel sichereres Gefühl. Wenn etwas passiert, weiß ich, dass ich sofort Hilfe holen kann – egal, wo ich gerade bin. Man fühlt sich einfach nicht allein. Das gibt mir Ruhe und Sicherheit im Alltag.“

Kostenlose Beratung

Durch ihr unauffälliges, modernes Design ist die Uhr kaum als Notrufgerät erkennbar und lässt sich wie eine herkömmliche Armbanduhr tragen. Die Rufhilfe des Roten Kreuzes Kärnten ist rund um die Uhr erreichbar, nutzt das Mobilfunknetz und ist ohne Mindestlaufzeit monatlich kündbar. Interessierte können sich kostenlos und unverbindlich vom Rufhilfe-Team des Roten Kreuzes Kärnten beraten lassen. Entweder telefonisch unter 050 9144-3021 oder per Mail unter rufhilfe@k.roteskreuz.at.