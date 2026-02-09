Brand in Baldramsdorf: Feuerwehr rettet Frau aus Haus

Die Freiwilligen Feuerwehren Baldramsdorf und Spittal an der Drau rückten am Montagmorgen zum Einsatz aus. Grund war ein Brand mit starker Rauchentwicklung. Eine Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagmorgen ein Brand in einem Wohnhaus in Baldramsdorf aus. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren Baldramsdorf und Spittal an der Drau sowie die Polizei und der Rettungsdienst zum Einsatz aus. „Eine 48-jährige Frau befand sich noch in der Wohnung im ersten Stock“, heißt es vonseiten der Beamten. Sie wurde von den Florianis aus dem Haus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

„Die Frau wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht“, erklärt die Polizei weiter. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht. Die Brandermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Kärnten übernommen.