ÖBB kündigen Streckensperre im Kärntner Bahnnetz an

Entlang der Bleiburger Schleife werden Service- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Daher kommt es dort in den kommenden Monaten immer wieder zu Streckensperren im hiesigen Bahnnetz.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird an den betroffenen Tagen zwischen St. Paul im Lavanttal und Kühnsdorf eingerichtet.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird an den betroffenen Tagen zwischen St. Paul im Lavanttal und Kühnsdorf eingerichtet.

Aufgrund von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den Bahnanlagen kommt es in den kommenden Monaten immer wieder zu Streckensperren entlang des Abschnittes Wiederndorf-Aich im Bezirk Völkermarkt. An den betroffenen Tagen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für die S1 zwischen St. Paul im Lavanttal und Kühnsdorf eingerichtet.

Wann kommt es zu den Streckensperren? Jeweil von 9.30 bis 15.30 Uhr, am: 12. Februar 2026

12. März 2026

11. April 2026

9. Mai 2026

13. Juni 2026

Arbeiten werden gebündelt

„Um die Sperren so effizient wie möglich zu nutzen, werden die vielfältigen Arbeiten gebündelt und an einem Tag im Monat durchgeführt“, erklärt ÖBB-Sprecher Hofer Herbert. Die Information für Fahrgäste erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, mittels Durchsagen bzw. im Internet, in der SCOTTY App oder telefonisch beim ÖBB-Kundenservice unter 05-1717. Fahrgäste werden gebeten, die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen und sich vor Fahrtantritt über die geplante Reiseroute zu informieren.