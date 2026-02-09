Spring, Tschofe, Spring: Neues Musikvideo für Daniel Tschofenig ist da

Aus dem Gailtal erreichte die 5 Minuten-Redaktion eine besondere musikalische Nachricht: Die lokale „Combo Liveband“, kurz „Combo“ aus Hohenthurn, dem Heimatort von ÖSV-Skispringer Daniel Tschofenig, hat das offizielle Musikvideo zu ihrem Fanlied „Spring, Tschofe, Spring“ veröffentlicht. Der Song selbst ist bereits seit 2025 auf Spotify verfügbar. Mit dem neuen Video möchten die Band und viele Fans sowie Fanclubs Daniel Tschofenig für die bevorstehenden Olympia-Wettkämpfe in Italien alles Gute wünschen und ihm Rückenwind für die Sprünge geben, die vor ihm liegen. Bereits heute um 19 Uhr geht es für den gebürtigen Villacher in Cortina um die begehrten Medaillen.

„Uns war klar, dass wir etwas machen müssen“

Heimo Platzner, Mitglied der Band, erzählte im Gespräch mit 5 Minuten, wie die Idee entstand: „Daniel kommt aus unserem Heimatort Hohenthurn. Uns war sofort klar, dass wir etwas Besonderes zu Olympia machen wollen, um ihn anzufeuern.“ Das Musikvideo vermittelt die Olympia-Stimmung auf eindrucksvolle Weise: Es zeigt Fans, Tschofenigs Familie und die Unterstützung aus der Heimat. Eine Summe in Bezug auf den Kostenaufwand des Musikvideos wurde der Redaktion nicht bekannt gegeben, jedoch bestätigte die Band, dass einige Sponsoren mit an Bord waren.

©zVg Combo Liveband

Über die Band aus dem Gailtal

Die Band, die seit über zehn Jahren als Liveband aktiv ist, hat sich in dieser Zeit kaum verändert. Platzner betont: „Wir sind seit dem ersten Tag die gleiche Truppe.“ Einziger Neuzugang: Nach zehn Jahren stieß eine Sängerin zur Band, die das Ensemble um ein weiteres Mitglied erweitert und den Sound bereichert.