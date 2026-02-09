Nur leichte Entspannung: Grippewelle plagt Kärnten weiterhin

Zwar geht die Zahl der Krankenstände in Kärnten langsam zurück, dennoch ist die Grippewelle noch nicht vollständig abgeklungen. Das belegen die Arbeitsunfähigkeitsmeldungen, welche der Österreichischen Gesundheitskasse vorliegen.

„Obwohl die Zahl der grippalen Infekte in der vergangenen Woche leicht zurückgegangen ist, zeigen aktuelle Daten einen weiteren Anstieg der gemeldeten Influenza-Erkrankungen“, fasst Daniela Kritsch, stellvertretende Chefärztin der Österreichischen Gesundheitskasse, die österreichweit vorliegenden Zahlen der krankgemeldeten ÖGK-Versicherten zusammen. Zumindest in Kärnten sieht das Bild ein bisschen anders aus. Hier wurde sowohl bei den grippalen Infekten (-4,8 Prozent), als auch bei den Influenza-Fällen (-16,37 Prozent) eine Abnahme verzeichnet.

Grippewelle noch nicht vollständig abgeklungen

In der Kalenderwoche 6 wurden kärntenweit insgesamt 3.558 grippale Infekte gemeldet. Außerdem gab es ausgehend von den ÖGK-Arbeitsunfähigkeitsmeldungen 143 Fälle von Influenza und 26 COVID-Erkrankungen. Aktuell sind in Kärnten 13.131 Menschen krankgemeldet. Das sind 1.867 weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr. In ganz Österreich liegt die Zahl der Krankmeldungen momentan bei insgesamt 262.162 Personen.

©ÖGK Die ÖGK-Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der Kalenderwochen 6/2026

An Hygienemaßnahmen denken

„Der wirksamste Schutz vor einer Grippeinfektion ist die Impfung. […] Zusätzlich ist es wichtig, grundlegende Hygienemaßnahmen auch weiterhin konsequent einzuhalten. Dazu zählen eine regelmäßige und gründliche Händehygiene, häufiges Lüften von Innenräumen sowie das möglichst konsequente Vermeiden enger Kontakte zu erkrankten Personen“, betont Kritsch abschließend.