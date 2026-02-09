Schneedecke störanfällig: Kärntner Lawinenwarndienst schlägt Alarm

Eine Warnung ergeht vom Kärntner Lawinenwarndienst an alle Wintersportler. Lawinen können derzeit leicht ausgelöst werden. Zum Teil wurde Gefahrenstufe 3 ausgerufen.

„Am letzten Wochenende wurden dem Lawinenwarndienst mehrere durch Personen ausgelöste, sowie spontane Lawinen gemeldet. Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf den zurzeit vorherrschenden schlechten Schneedeckenaufbau“, heißt es vonseiten des Landes am Montag. Vor allem an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze ist Vorsicht geboten.

Tückische Schneedecke

Auch erfahrene Wintersportler sollten derzeit vorsichtig sein: Gefahrenstellen sind oft nur schwer zu erkennen, und Fernauslösungen bleiben weiterhin möglich. Die Schneedecke gilt als störanfällig – eine defensive Routenwahl ist daher dringend empfohlen. Damit Einsatzkräfte nicht unnötig ausrücken müssen, sollten sogenannte „Negativlawinen“, also Lawinenabgänge ohne Verletzte oder Vermisste, umgehend gemeldet werden – telefonisch über den Alpinnotruf 140.