Verein für alleinerziehende Männer verstärkt sein Beratungsteam

Der Verein „Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder“ verstärkt sein Beratungsteam. Väter und Männer in Trennungssituationen sollen künftig noch besser unterstützt werden.

Der Verein „Väter für Recht – Gemeinsam für unsere Kinder“ bietet seit 2015 Beratung und Unterstützung für Väter und Männer in Trennungssituationen an. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, das Recht von Kindern auf beide Elternteile zu stärken und Vätern bei persönlichen, familiären und organisatorischen Fragen Orientierung zu geben. Um die Beratungen künftig noch verlässlicher anbieten zu können, wurde das Team nun um Johannes Dionisio, Leiter des Sozialservice des Hilfswerks Kärnten, erweitert. „Durch seine persönlichen Erfahrungen mit den Thematiken und Problemen, mit denen die Betroffenen zu uns kommen, wird uns unser neuer Berater optimal in unserer Sach-und Vereinsarbeit unterstützen können“, ist Landesobmann Clemens Costisella überzeugt.

Beratung soll ausgebaut werden

Die Verstärkung soll sicherstellen, dass Termine in den Beratungsstellen kontinuierlich angeboten werden können und die Hotline besser erreichbar ist. Der Verein plant, seine Beratungstätigkeit im Jahr 2026 weiter auszubauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 14:33 Uhr aktualisiert