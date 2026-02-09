Nach längerer Krankheit verstorben: Kärnten verliert beliebten Gastronom

Das Lesachtal trauert um einen beliebten Gastronom: Ferdinand Wilhelmer, bekannt als „Maschawirt“, ist im Alter von 68 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Wilhelmer prägte neben der heimischen Gastronomie auch das Dorfleben nachhaltig. Vor über 25 Jahren gründete er laut einem Beitrag der „Kleinen Zeitung“ gemeinsam mit Stefan Lexer das Harmonika-Treffen, das Musiker aus Osttirol und Oberkärnten bis heute am Ostermontag zusammenbringt, um beim „Maschawirt“ gemeinsam zu musizieren.

Lesachtal nimmt Abschied

In der Trauerparte heißt es: „Wir feiern die Heilige Messe für unseren Papa am Samstag, 14. Feber 2026 um 11 Uhr in der Pfarrkirche Liesing und geleiten ihn anschließend gemeinsam zur letzten Ruhe.“ Das Lesachtal nimmt somit Abschied von einem Mann, der das Dorfleben entscheidend mitgestaltet hat.