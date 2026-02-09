Auto überschlug sich in Kärnten, zwei Kinder blieben unverletzt

Bei Kappel am Krappfeld geriet ein PKW von der Straße ab und überschlug sich. Glücklicherweise blieben alle Insassen, darunter zwei Kinder, unverletzt.

Der verunfallte PKW auf einem Feld bei Kappel am Krappfeld. Alle Insassen konnten sich selbst befreien.

Am Montagmittag wurde die Feuerwehr Althofen gemeinsam mit der FF Kappel am Krappfeld und der Freiwilligen Feuerwehr Passering alarmiert. Aus unbekannter Ursache kam ein PKW auf der L94 Kappeler Straße bei Kappel am Krappfeld von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen.

Personen konnten sich selbst befreien

Glücklicherweise konnten sich alle Insassen – darunter auch zwei Kinder – noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. „Unsere Hilfe war nicht erforderlich, die weiteren Arbeiten übernahm die ortszuständige FF Kappel am Krappfeld“, erklärte die Feuerwehr Althofen in den sozialen Medien.