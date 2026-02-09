Mehr Personal fürs Bundesheer: Auch Kärnten verzeichnet einen Zuwachs

Das Bundesheer wächst – trotz Pensionierungen und Abgänge. 2025 starteten Tausende neue Soldaten, zivile Mitarbeiter und Lehrlinge ihre Karriere. Auch in Kärnten zeigt sich ein klarer Personalzuwachs.

Das Bundesheer setzt seinen erfolgreichen Wachstumskurs fort. Trotz Pensionierungen, Kündigungen und anderer Abgänge konnte im Jahr 2025 ein deutlicher Zuwachs bei den Personalaufnahmen verzeichnet werden. Im Rahmen der Personaloffensive „Mission Vorwärts“ starteten im Jahr 2025 insgesamt 3.039 Männer und Frauen ihre Laufbahn beim Bundesheer. Dem standen 2.344 Abgänge gegenüber. Das Ergebnis: ein Nettopersonalzuwachs von 695 Personen, der die kontinuierlich positive Personalentwicklung unterstreicht.

Starker Zuwachs durch attraktive Laufbahn

„Unsere ‚Mission Vorwärts‘ bedeutet mehr als nur Geräte anzuschaffen, sie stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Das beste und modernste Gerät nützt nichts, wenn wir nicht ausreichend Soldatinnen und Soldaten haben, die es bedienen. Der starke Zuwachs an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigt, wie attraktiv die berufliche Karriere beim Bundesheer ist. Damit sichern wir die Einsatzbereitschaft, stärken die Führungskompetenz und setzen gerade in herausfordernden Zeiten ein klares Signal für die Sicherheit unseres Landes, zum Schutz unserer Demokratie, unserer Freiheit und unserer Neutralität“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Positive Entwicklung in allen Bereichen

Die Zahlen sprechen für sich: Bei den Soldaten wurden 1.776 Aufnahmen registriert, denen 1.372 Abgänge gegenüberstehen. Das ergibt ein Plus von 404 Soldaten. Auch der zivile Bereich wächst: 1.263 Neueinstellungen stehen 972 Abgängen gegenüber, was einen Zuwachs von 291 zivilen Mitarbeitern bedeutet. Besonders erfreulich zeigt sich die Entwicklung bei den Lehrlingen: 105 Nachwuchskräfte, darunter 61 Männer und 44 Frauen, begannen 2025 ihre Ausbildung beim Bundesheer. Nach 26 Abgängen bleibt ein Zuwachs von 79 Lehrlingen. Die meisten von ihnen starteten ihre Ausbildung in der Steiermark, in Wien und in Oberösterreich, vor allem in technischen und administrativen Bereichen.

Kärnten: Nettopersonalzuwachs von 66 Personen

In mehreren Bundesländern war der Personalzuwachs besonders deutlich spürbar. In Kärnten wurden 248 Aufnahmen verzeichnet, denen 182 Abgänge gegenüberstehen; dies ergibt einen klaren Nettopersonalzuwachs von 66 Personen.