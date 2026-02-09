Verstorben: Kärnten trauert um einen bekannten Stadtpfarrer

Pfarrer i. R. Engelbert Hofer, langjähriger Stadtpfarrer von Feldkirchen (1982–2004) und Wolfsberg (2004–2018), ist im 83. Lebensjahr verstorben. Hofer wurde am 7. November 1943 in Obermillstatt geboren. Nach der Matura am Gymnasium Tanzenberg studierte er Theologie in Klagenfurt und empfing 1967 die Priesterweihe. Erste Stationen seines Wirkens waren Studienpräfekt im Marianum Tanzenberg sowie Kaplan und Gebietsjugendseelsorger in Wolfsberg. Von 1982 bis 2004 leitete Hofer die Pfarre Feldkirchen und war von 1990 bis 2004 Dechant des Dekanates Feldkirchen. Anschließend wirkte er von 2004 bis 2018 als Stadtpfarrer von Wolfsberg, zugleich Provisor der Pfarre St. Margarethen und Dechant des Dekanates Wolfsberg.

„Weit über Wolfsberg hinaus bekannt und geschätzt“

„Heute erreichte uns die traurige Nachricht vom Ableben von Engelbert Hofer, der im 83. Lebensjahr verstorben ist. Als Stadtpfarrer von Wolfsberg prägte er von 2004 bis zu seinem Ruhestand 2018 das kirchliche Leben unserer Stadt – mit großer Herzlichkeit, Seelsorge aus tiefster Überzeugung und einem offenen Blick für die Menschen. Engelbert Hofer war weit über Wolfsberg hinaus bekannt und geschätzt. Viele verbinden mit ihm Worte des Trostes, Begegnungen voller Güte und seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft. Die Stadtgemeinde Wolfsberg dankt Engelbert Hofer für sein Wirken und seinen Beitrag zum geistlichen und gesellschaftlichen Leben unserer Stadt. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Angehörigen, Wegbegleitern und allen, die ihm verbunden waren“, schreibt die Stadtgemeinde Wolfsberg auf Facebook.

Goldenes Verdienstzeichen erhalten

Pfarrer Hofer engagierte sich diözesan, leitete über 300 Glaubensseminare und veröffentlichte mehrere Bücher, darunter „Dein Engel steht, das weißt du schon, im Himmel nah vor Gottes Thron“ (2019) und „Pilgern in Kärnten“ (2021). Für sein Engagement für Flüchtlinge erhielt er 1980 das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. Die letzten Jahre lebte Pfarrer i. R. Hofer im Altenwohn- und Pflegeheim in Steindorf am Ossiachersee.