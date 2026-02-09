Skip to content
Region auswählen:
/ ©Unsplash/Tim Mossholder
Das Bild zeigt ein "Geschlossen"-Schild.
Die gesamte Ware aus „Herzenswunsch“ zieht in die „Galleria“ in Gmünd.
Spittal an der Drau/Gmünd
09/02/2026
Nachgefragt

Leerstand? Geschäft ohne Ware sorgte in Kärnten für Rätselraten

Leerstand in Spittal? Nicht ganz: Das Geschäft „Herzenswunsch“ ist nur übersiedelt. 5 Minuten hat nachgefragt, nachdem am Montag keine Ware mehr sichtbar war.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Neuer Leerstand? Am Montag fiel das Geschäft „Herzenswunsch“ in Spittal leer und geschlossen auf. Doch was steckt dahinter? „Wir sind am Wochenende übersiedelt“, erklärte Manuela Ortiz-Unterkofler im Gespräch mit 5 Minuten.

Das Bild zeigt das Geschäft "Herzenswunsch".
©Screenshot/GoogleMaps

Fusionierung statt Stillstand

Erst im Oktober des vergangenen Jahres hat sie in Gmünd ihre „Galleria“ eröffnet. Die gesamte Ware aus dem „Herzenswunsch“ soll künftig auf der 140 Quadratmeter großen Geschäftsfläche in Gmünd zu finden sein, bestätigte Ortiz-Unterkofler auf Nachfrage der Redaktion. Seit dem 31. Oktober bietet sie dort Geschenkartikel, Souvenirs und vieles mehr an – durch die Fusionierung wird das Angebot noch einmal deutlich erweitert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 18:26 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: