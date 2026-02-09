Leerstand? Geschäft ohne Ware sorgte in Kärnten für Rätselraten

Leerstand in Spittal? Nicht ganz: Das Geschäft „Herzenswunsch“ ist nur übersiedelt. 5 Minuten hat nachgefragt, nachdem am Montag keine Ware mehr sichtbar war.

Neuer Leerstand? Am Montag fiel das Geschäft „Herzenswunsch“ in Spittal leer und geschlossen auf. Doch was steckt dahinter? „Wir sind am Wochenende übersiedelt“, erklärte Manuela Ortiz-Unterkofler im Gespräch mit 5 Minuten.

Fusionierung statt Stillstand

Erst im Oktober des vergangenen Jahres hat sie in Gmünd ihre „Galleria“ eröffnet. Die gesamte Ware aus dem „Herzenswunsch“ soll künftig auf der 140 Quadratmeter großen Geschäftsfläche in Gmünd zu finden sein, bestätigte Ortiz-Unterkofler auf Nachfrage der Redaktion. Seit dem 31. Oktober bietet sie dort Geschenkartikel, Souvenirs und vieles mehr an – durch die Fusionierung wird das Angebot noch einmal deutlich erweitert.

