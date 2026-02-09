Team Kärnten sieht Risiken bei neuem Polizei-Dienstzeitmodell

Das Team Kärnten sieht im geplanten neuen Dienstzeitmodell für die Polizei mögliche Nachteile für Bedienstete und fordert, dass Reformen keine finanziellen oder personellen Verschlechterungen mit sich bringen dürfen.

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer warnt im Zusammenhang mit dem neuen möglichen Polizei-Dienstzeitmodell vor möglichen Nachteilen für Polizistinnen und Polizisten.

Das Innenministerium plant aktuell eine der größten Reformen im Polizeidienst seit 50 Jahren, im Raum stehe ein neues Dienstzeittmodell. Im Zuge der Diskussionen über ein neues Modell und ein angepasstes Dienstzeitmanagement bei der Polizei äußert das Team Kärnten Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen von Polizistinnen und Polizisten. Parteiobmann und Bürgermeister Gerhard Köfer spricht sich dafür aus, dass Reformen „keine Verschlechterungen“ für die Bediensteten mit sich bringen dürfen.

„Mit erheblichen finanziellen Einbußen verbunden“

„Angesichts des Sparzwangs auf Bundesebene bestehen innerhalb der Bediensteten große Sorgen. So könnten etwa extra bezahlte Überstunden überhaupt zu Planstunden werden, was mit erheblichen finanziellen Einbußen für jeden einzelnen Polizisten verbunden ist. Das ist keine Reform, sondern vielmehr ein Kahlschlag, den es gemeinschaftlich zu verhindern gilt.“ Die Rede ist von mehreren hundert Euro weniger Nettoverdienst pro Monat.

Rückgrat des Sicherheitssystems

Köfer betont, dass Änderungen bei den Dienstzeiten nur dann sinnvoll seien, wenn sie von den Bediensteten mitgetragen werden und ausreichend finanzielle sowie personelle Ressourcen vorhanden sind: „Motivierte Polizistinnen und Polizisten sind das Rückgrat des Sicherheitssystems in Österreich. Ihre Sorgen über das neue Dienstzeitmodell müssen ernstgenommen werden.“

