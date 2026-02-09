Tauwetter im Lavanttal: Hier gelten Verbote für schwere Fahrzeuge

Aufgrund des Tauwetters hat die Marktgemeinde St. Paul eine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge über acht Tonnen Gesamtgewicht erlassen. Die seit 6. Februar 2026 geltenden Fahrverbote betreffen mehrere Straßen im Gemeindegebiet.

Ausnahmen bestehen unter anderem für Einsatzfahrzeuge, Lebensmitteltransporte und den öffentlichen Linienverkehr.

Ausnahmen bestehen unter anderem für Einsatzfahrzeuge, Lebensmitteltransporte und den öffentlichen Linienverkehr.

Aufgrund des anhaltenden Tauwetters wurde für Straßen und Wege im Verwaltungsbereich der Marktgemeinde St. Paul eine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über acht Tonnen erlassen. Ziel der Maßnahme ist der Schutz der aufgeweichten Fahrbahnen sowie die Vermeidung von Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer.

Diese Straßen und Wege sind betroffen

Die Verkehrsbeschränkungen gelten seit dem 6. Februar 2026 und betreffen folgende Straßen: Winklingerstraße, Schaarstraße, Sternbergerstraße, Kollnitzer Straße, Hundsdorfer Straße, Mühlviertel Straße, St. Margarethener Straße, Weinbergstraße, Johannesbergstraße, Lorenzstraße, Palkosiedlung, Rabenhofstraße, St. Martiner Straße, Kollerhofsiedlungsstraße, Schildbergstraße, Dorfstraße, Kolschnerstraße, Hollaufstraße, Lahnstraße, Kasperstraße, Kollmannstraße, Schulstraße, Zellbacherstraße, Koglerstraße, Gönitzstraße, Witterbauerstraße. In der vergangenen Woche kam es bereits in St. Veit zu vergleichbaren Maßnahmen. Dort waren insgesamt 36 Straßen und Wege von Fahrverboten betroffen.

Ausnahmen gelten unter anderem für: • Fahrten zwischen 6 und 9 Uhr

• Einsatzfahrzeuge, Müllabfuhr und Straßendienst

• Lebensmitteltransporte

• Öffentlichen Linienverkehr

• Fahrzeuge zur Behebung von Versorgungsstörungen

Vorsicht ist geboten

„Diese Fahrten sind jedoch auf besonders aufgeweichten Straßenzügen einzustellen oder zumindest soweit als möglich einzuschränken bzw. mit verminderter Geschwindigkeit durchzuführen. Die Lenker solcher Fahrzeuge sind verpflichtet, durch vorsichtiges Fahren die Straße möglichst zu schonen und ausgefahrene Spurinnen zu meiden“, heißt es abschließend im Schreiben der Gemeinde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.02.2026 um 19:36 Uhr aktualisiert