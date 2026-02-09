„Carpe Diem Wohlfühloase“ eröffnet neuen Standort in Wolfsberg

Die „Carpe Diem Wohlfühloase“ von Karin Rabensteiner ist innerhalb der Wolfsberger Innenstadt übersiedelt und seit 2. Februar am Rossmarkt 2 in modernisierten, barrierefreien Räumlichkeiten untergebracht. Mit dem Umzug wurde auch der Markenauftritt mit neuem Logo, aktualisiertem Corporate Design und Webshop erneuert.

„Feste Größe in unserer Innenstadt“

Zur Wiedereröffnung gratulierte Stadtrat für Stadtmarketing Christian Stückler persönlich. „Die Wohlfühloase ist seit vielen Jahren eine feste Größe in unserer Innenstadt. Der neue Standort und der moderne Markenauftritt zeigen, wie lebendig und entwicklungsfähig unsere Betriebe sind. Solche Initiativen stärken die Vielfalt und Qualität im Zentrum. Ich gratuliere Karin Rabensteiner herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg“, betonte Stückler. Das Geschäft bietet unter anderem offene Tees, ätherische Öle, Gewürze, Räucherwerk, handgefertigte Seifen sowie Geschenkartikel. Ein gegenüberliegender Seminarraum wird für Anwendungen und Gesundheitsworkshops genutzt.