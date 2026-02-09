Erschreckende Zahlen: „Cyber-Gewalt ist kein Randphänomen mehr“

Erschreckende Zahlen: Fast vier von zehn Jugendlichen sind im Internet bereits mit sexueller Belästigung in Kontakt gekommen. Besonders häufig betrifft das die älteren Teenager: Mehr als die Hälfte der 15- bis 17-Jährigen hat solche Erfahrungen gemacht. 17 Prozent waren zudem schon Opfer von Cyber-Mobbing, und fast jeder Zweite wurde online beleidigt – zu diesem Ergebnis kommen Studien der Plattform saferinternet.at. „Cyber-Gewalt ist kein Randphänomen mehr, sondern Alltag für viele junge Menschen. Diese Entwicklung verlangt nach entschlossenen, aber auch differenzierten Antworten“, betont Landesrat Peter Reichmann (SPÖ), Referent für Bildung sowie Kinder- und Jugendschutz in Kärnten, angesichts des internationalen Safer Internet Days. Gemeinsam mit der Fachstelle Kinderschutz wurde daher nun ein speziell für Kärnten adaptiertes Informationsposter entwickelt.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landesrat Peter Reichmann (SPÖ)

Fokus auf Prävention und Aufklärung

„Digitale Räume sind ein zentraler Teil der Lebenswelt junger Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie dort schützen, stärken und begleiten. Prävention, Aufklärung und Medienkompetenz sind der Schlüssel – nicht allein Verbote“, erklärt Reichmann. Das vom Deutschen Kinderverein und der Dialogbild GmbH entwickelte Poster wurde gemeinsam mit der Fachstelle Kinderschutz für Kärnten überarbeitet und erweitert. Neben Cyber-Mobbing behandelt das Material umfassend Formen der Cyber-Gewalt sowie deren Auswirkungen und rechtliche Konsequenzen. Ergänzend steht online vertiefendes Infomaterial dazu für pädagogische und psychosoziale Fachkräfte zur Verfügung.

Informationskampagne gegen Cyber-Gewalt

Die Materialien richten sich an Schüler, Jugendliche in Wohngruppen und Jugendzentren sowie an pädagogische und psychosoziale Fachkräfte. Vorgesehen ist ein Einsatz an Bildungseinrichtungen bereits ab der 4. Klasse Volksschule sowie in Mittelschulen und Gymnasien. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion über ein mögliches Social-Media-Verbot für Jugendliche plädiert Reichmann für einen umfassenden Ansatz. Mehr dazu unter: Social Media erst ab 14? „Verbot allein greift zu kurz“