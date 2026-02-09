Wetter in Kärnten: Der Hochnebel hält sich weiterhin hartnäckig

Der Dienstag beginnt in Kärnten trüb durch Hochnebel. Dieser lichtet sich am ehesten in Oberkärnten, wo dann oft die Sonne zum Vorschein kommt. Am Nachmittag bestehen auch in Unterkärnten Chancen auf kurze Auflockerungen, regional bleibt es dort jedoch wieder den ganzen Tag über trüb. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 4 Grad, bei Sonne sind bis zu 6 Grad möglich.

Bis zu -9 Grad im Bergland

„Am Dienstag bleibt es vor allem von den Karnischen Alpen bis zu den Karawanken und von den Gurktaler Alpen bis zur Koralm häufig nebelig trüb. Die Nebelobergrenze liegt oft über 2000 Metern“, wissen die Experten der Geosphere Austria. Besonders in Oberkärnten lockert es regional auf, sodass dort auch ab und zu die Sonne scheint. In 2000 Metern Höhe werden Höchstwerte von -5 Grad erwartet, in 3000 Metern -9 Grad. Dazu weht mäßiger Wind aus Südwest bis West.